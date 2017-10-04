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السيسي للشعب: ثقتي فيكم بلا حدود

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السيسي للشعب: ثقتي فيكم بلا حدود السيسي للشعب: ثقتي فيكم بلا حدود

التحرير

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قال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، إن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز كل العقبات التي هددت الدولة حضاريًا وإنسانيًا، معقبًا: « حافظت دومًا على مبادئ العدل والسلام والسعي دومًا لتحقيق التنمية والزدهار»

ووجه السيسي خلال كلمته في الذكرى ال 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التحية للشعب المصري، بقوله: «التحية لكم اليوم واجبة على ما تبذلونه من جهد وتضحيات في معركتنا ضد الإرهاب الأسود الغاشم، وكذلك لإعادة بناء بلدنا الغالي سويًا».

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وتابع: «معركتنا التي نخوضها اليوم لا تقل شراسة وضراوة عما واجهه الآباء على مدار تاريخ أمتنا العظيمة، وهذه المعركة تلزمنا أن نكون على قلب رجل واحد حول الوطن لحمايته.. هذا الوطن يستحق منا أن نبذل له كل غال ونفيس».

وأضاف :«ثقتي هذا الشعب العظيم بلا حدود ويقيني في قدراته مطلق وأملي في المستقبل كبير، وحلمي لمصرنا العزيزة لا يقل عن حلمكم».

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التحرير

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