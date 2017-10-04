قاض بغزة: دور مصر في المصالحة الفلسطينية يؤكد قيادتها للأمة العربية

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أشاد الدكتور ماهر خضير القاضي بالمحكمة العليا الشرعية بقطاع غزة بالدور المصري فى تفعيل المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن دور القاهرة يثبت أن مصر لا تزال تتمتع بقيادة الأمة العربية والإسلامية وثقة الفلسطينيين، وأنها لا تزال قلب العروبة النابض والشريان الرئيسي للأمة العربية.

وتابع: "إن ما جرى من اختراق حقيقي للانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لهو إنجاز يحسب لمصر ورئيسها وشعبها، وفلسطين لم تسمح لأي دولة بالتدخل في شئونها إلا مصر بسبب خصوصيتها، ونُعتبر بالنسبة إليها أمن قومي ولا عودة عن إتمام المصالحة".

وأضاف ماهر خضير أن الشعب الفلسطينى بانتظار الجولة الثانية والتي ستعقد يوم الإثنين المقبل بالقاهرة لإتمام المصالحة والبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة المبرم بين الحركتين في عام 2011، وتشكيل حكومة وحدة وطنية والبدء بالتراجع عن العقوبات المفروضة على غزة وفتح المعابر وفك الحصار.

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وأوضح خضير أنه خلال الفترة الماضية بذلت مصر جهودا حثيثة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها.

واستطرد: "إن حماس أحسنت صنعا عندما تراجعت عن إجراءاتها وألغت اللجنة الإدارية وقبلت بتنفيذ اتفاق 2011 ونأمل أن يتم ذلك على أرض الواقع، فهي الآن انحازت لرغبة وإرادة الشعب ونأمل أن يقابل ذلك استجابة من جانب السلطة الفلسطينية والتعاون في فك حصار غزة حتى يتنفس أبناء غزة الصعداء بعد عناء 11 عاما وفي نفس الوقت تفرغ القيادة والشعب للاحتلال والقدس، وغير ذلك من هموم الشعب الفلسطيني".

بذلت مصر خلال الفترة الماضية جهودا كبيرة من أجل إتمام الوفاق الفلسطينى والوصول إلى حلول ترمى نحو إتمام المصالحة وعودة الوحدة الفلسطينية من خلال موافقة جميع الأطراف الفلسطينية على المصالحة بالمعايير التي حددتها مصر، وتكلل ذلك بإعلان عودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، واستقبال حركة حماس لها، والتقى رئيس المخابرات المصري اللواء خالد فوزي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، فى إطار إجراء المصالحة الفلسطينية.