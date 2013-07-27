جامعة أسيوط تختار رئيسها اليوم من بين 8 مرشحين لرئاسة الجامعة

تشهد جامعة أسيوط صباح اليوم، انتخابات رئاسة الجامعة ،والتى يتنافس فيها 8 مرشحين من خمس كليات مختلفة.

ويتنافس على رئاسة الجامعة كل من الدكتور أحمد عبده أحمد عبد الحافظ جعيص أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن محمد حسن الهوارى أستاذ الرياضيات والعميد الحالى لكلية العلوم، والدكتور محمد عبد السميع عيد أستاذ العمارة والتصميم العمرانى ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الهندسة السابق، والدكتور هانى أحمد محمد الببلاوى أستاذ ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة.

كما يترشح على رئاسة جامعة أسيوط كل من الدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مؤمن محمد أحمد كامل بكلية الطب، والدكتور محمد عبد الوهاب أبو نحول أستاذ الاقتصاد الزراعى وعميد كلية الزراعة، والدكتور عصام محمد أحمد زناتى رئيس قسم القانون الدولى العام والعميد بكلية الحقوق السابق.

ويذكر أن عدد أعضاء المجمع الانتخابى من لهم حق التصويت لاختيار رئيس الجامعة 93 عضواً من مختلف كليات الجامعة، حيث بدأ التصويت بعد اكتمال النصاب القانونى للتصويت.

أوضح الدكتور ثابت عبد المنعم عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات لـ"اليوم السابع" أنه وفقاً للمادة (6) من قرار المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، بدأ تسجيل الحضور من أعضاء المجمع الانتخابى فى التاسعة من صباح اليوم لمدة ساعة وبعد بلوغ النصاب القانونى بدأت عمليات التصويت.

وأكد ثابت اشترط حصول أحد المرشحين على نسبة أعلى من 50% للفوز بمنصب رئيس الجامعة، وإلا يتم إجراء جولة للإعادة فى نفس الجلسة بين أكثر اثنين من المرشحين حصولاً على الأصوات، وتعلن النتيجة النهائية مباشراً بعد فرز الأصوات.