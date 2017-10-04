تأجيل محاكمة 44 متهمًا في أحداث عنف بالمنيا لجلسة 11 أكتوبر

المنيا ــ ريمون الراوي:

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم، تأجيل محاكمة 44 متهمًا في أحداث عنف بمركزي المنيا وبني مزار، ليوم 11 أكتوبر الجاري.

كانت المحكمة استمعت إلى أقوال بعض الشهود في قضيتين تتعلقان بأعمال عنف بقرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار ومدينة المنيا، والقضية الأولى يحاكم فيها40 متهمًا، بينهم 17 محبوسين على ذمة قضية حيازة تفجيرات واستهداف منشآت شرطية عام 2015، وذلك بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

والقضية الثانية تتعلق بإعادة محاكمة 4 متهمين كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا في أحداث عنف بمدينة المنيا، تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.