أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تنفيذ 52 ألفا و353 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفيذ 52 ألفا و353 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

05:20 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

تنفيذ 52 ألفا و353 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

حملة أمنية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 52 ألفا و353 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 265 حكما جنائيا، و18 ألفا و631 حكم حبس جزئيا، وألفين و989 حكم حبس مستأنفا، و24 ألفا و230 حكم غرامة، و6 آلاف، و238 أحكام مخالفات.

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور المواقع الشرطية بمطروح

    أخبار

  • ضبط 215 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و68 متهمًا مطلوب ضبطهم

    أخبار

  • إزالة 15 حالة تعدي على 12 فدانا ملك هيئة الآثار بكرداسة

    أخبار

  • وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد شخصين خارج البلاد

    أخبار

إعلان

b206a4ce1c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري