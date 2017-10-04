تنفيذ 52 ألفا و353 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة
تنفيذ 52 ألفا و353 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة
05:20 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
حملة أمنية
كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 52 ألفا و353 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 265 حكما جنائيا، و18 ألفا و631 حكم حبس جزئيا، وألفين و989 حكم حبس مستأنفا، و24 ألفا و230 حكم غرامة، و6 آلاف، و238 أحكام مخالفات.
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
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