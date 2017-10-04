النائب العام يحيل 6 متهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية للمحاكمة الجنائية
النائب العام يحيل 6 متهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية للمحاكمة الجنائية
05:13 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
النائب العام
كتب- طارق سمير:
أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة 6 متهمين في حادث التصادم المروع لقطارين على خط القاهرة – الإسكندرية بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية في 11 أغسطس الماضي، والذي راح ضحيته 44 متوفيا إلى جانب 236 مصابا، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
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