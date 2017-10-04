أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

العتال: أسعى لإعادة الهيكل الإداري للزمالك.. وضد سياسة الشطب

Google+ Print
العتال: أسعى لإعادة الهيكل الإداري للزمالك.. وضد سياسة الشطب العتال: أسعى لإعادة الهيكل الإداري للزمالك.. وضد سياسة الشطب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- كريم قماح:

قال هاني العتال، عضو مجلس إدارة السابق، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة، جاء بدعوة من أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا دعمهم له خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «العتال» خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على إعادة تكوين الهيكل الإداري لنادي الزمالك، وإنشاء فرع أكتوبر الجديد، الذي كان يجب أن يكون ضمن أولويات مجلس الإدارة الحالي.

شاهد أيضا

وأضاف «العتال» أن من ضمن أهدافه الانتخابية هو إعادة الديمقراطية داخل النادي، وحرية الرأي، عكس ما يحدث الآن بشطب أي عضو لمجرد اعتراضه على سياسة النادي، مؤكدًا «أنا ضد سياسة الشطب».

يذكر أن هاني العتال قد أعلن ترشحه خلال الانتخابات المقبلة، على مقعد النائب، ومن المنتظر أن يكون ضمن قائمة أحمد سليمان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان