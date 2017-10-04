العتال: أسعى لإعادة الهيكل الإداري للزمالك.. وضد سياسة الشطب

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كتب- كريم قماح:

قال هاني العتال، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة، جاء بدعوة من أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا دعمهم له خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «العتال» خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على إعادة تكوين الهيكل الإداري لنادي الزمالك، وإنشاء فرع أكتوبر الجديد، الذي كان يجب أن يكون ضمن أولويات مجلس الإدارة الحالي.

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وأضاف «العتال» أن من ضمن أهدافه الانتخابية هو إعادة الديمقراطية داخل النادي، وحرية الرأي، عكس ما يحدث الآن بشطب أي عضو لمجرد اعتراضه على سياسة النادي، مؤكدًا «أنا ضد سياسة الشطب».

يذكر أن هاني العتال قد أعلن ترشحه خلال الانتخابات المقبلة، على مقعد النائب، ومن المنتظر أن يكون ضمن قائمة أحمد سليمان.