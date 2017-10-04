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مران الزمالك| عودة معروف وتأهيل حفني وأشيمبونج وغياب الدوليين

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مران الزمالك| عودة معروف وتأهيل حفني وأشيمبونج وغياب الدوليين مران الزمالك| عودة معروف وتأهيل حفني وأشيمبونج وغياب الدوليين

التحرير

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كتب - كريم قماح

استأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، مرانه صباح اليوم الأربعاء، تحت القيادة الفنية للمونتنجري نيبوشا، على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي بميت عقب.

وشهد المران الصباحي، عودة معروف يوسف، عقب وصوله إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد قضاء فترة الراحلة السلبية، التي منحها نيبوشا للاعبين بسبب توقف الدوري.

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كما أدى أتشمبونج وإيمن حفني تدريبات تأهيلية بسبب الإصابة، بينما لم يشارك حازم إمام للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي.

وغاب عن المران الثلاثي الدولى أحمد الشناوي وعلي جبر وطارق حامد، لانضمامهم لمعسكر استعدادًا لمواجهة الكونغو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2018، كما غاب الثنائي الدولي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي لانضمامهما لصفوف المنتخب السوري استعدادًا لمواجهة أستراليا بالملحق الأسيوي.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة طنطا بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، ويستكمل المعسكر بالإسكندرية الجمعة المقبل عقب لقاء طلائع الجيش وديًا.

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التحرير

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