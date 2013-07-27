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وفاة مواطن بالبحيرة خلال مشاركته فى مليونية "لا للإرهاب"

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وفاة مواطن بالبحيرة خلال مشاركته فى مليونية "لا للإرهاب" وفاة مواطن بالبحيرة خلال مشاركته فى مليونية "لا للإرهاب"

توفى فجر اليوم أحد المواطنين بمدينة دمنهور، إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، خلال مشاركته فى المظاهرات الحاشدة التى شهدتها مدينة دمنهور أمس أمام مبنى محافظة البحيرة.

كان اللواء محمد حبيب، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطاراً من العقيد العربى زنباع نائب مأمور قسم شرطة دمنهور، بوفاة "عزت مرتجى وهبه" 38 سنة "مسيحى" بائع متجول ومقيم دائرة قسم دمنهور، وبسؤال أهل المتوفى قرروا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم أثناء مشاركته فى المظاهرات المؤيدة للجيش بدمنهور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4546 إدارى قسم شرطة دمنهور لسنة 2013، وتم تكليف النقيب عمروالقفاص معاون مباحث القسم بالتحرى عن الواقعة.

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