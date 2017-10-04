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إغلاق 87 منشأة غذائية وإعدام 3077 كيلو أغذية وعصائر بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

إغلاق 87 منشأة غذائية وإعدام 3077 كيلو أغذية وعصائر بالدقهلية

04:57 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

إغلاق 87 منشأة غذائية وإعدام 3077 كيلو أغذية وعصائر بالدقهلية

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، إغلاق 87 منشأة سياحية بالمنصورة لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات، وإعدام 3077 كيلو أغذية وعصائر ومشروبات متنوعة لمخالفة المواصفات الصحية.

جاء قرار المحافظ عقب إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية علي محلات بيع الأغذية والمشروبات واللحوم والأسماك ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير بأنه جرى سحب 455 عينة أغذية متنوعة، وتحرير 169 محضرًا، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات حيث تم المرور خلال الحملة على 412 منشأة.

ووجه الشعراوي، بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار جهود مديرية الصحة في القيام بحـملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز حرصاً على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون.

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