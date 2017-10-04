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الحشد الشعبي العراقي يعلن تحرير الحويجة بالكامل

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي العراقي يعلن تحرير الحويجة بالكامل

05:03 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الحشد الشعبي العراقي يعلن تحرير الحويجة بالكامل

الحشد الشعبي - أرشيفية

العراق - (د ب أ)

أفادت مصادر عراقية في قيادة الحشد الشعبي اليوم الاربعاء بتحرير قضاء الحويجة بالكامل من سيطرة "داعش".

وقالت قيادة الحشد الشعبي، في بيان صحفي: "نزف للعراقيين بشرى تحرير قضاء الحويجة بالكامل و انتزاع أهم معاقل تنظيم داعش في العراق بعد اقتحام المركز والمباشرة بعمليات تطهيره من عدة محاور بعد انطلاق عملية التحرير اليوم الاربعاء".

وكان قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير يار الله قال في بيان صحفي :"على بركة الله شرعت قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقطعات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها" .

وكانت القوات الأمنية والحشد الشعبي بدأت عملية عسكرية واسعة منذ أيام لتحرير الحويجة ونواحيها من سيطرة تنظيم داعش وحققت إنجازات كبيرة.

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