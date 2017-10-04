التربية والتعليم تنتج أغنية "الليلة دى" ضمن احتفالاتها بانتصارات أكتوبر

القاهرة- مصراوي:

أنتجت وحدة الفيديو والمونتاج بإدارة التعليم الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم، أغنية "الليلة دى"، احتفالا بانتصارات أكتوبر وعزيمة الجندى المصرى إلى الآن.

الأغنية من كلمات محمد حمد، ولحن وتوزيع نور البسيونى، وإخراج صلاح سليم، وغناء الطالبة جاسمين سليم بإدارة أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، ويوسف يمانى بإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة بمصاحبة فرقة كورال الوزارة، وتم تصويرها فى محافظة الإسماعلية

وأرفقت الوزارة رابط الأغنية على موقعها الرسمي:

وقالت الوزارة –فى بيان لها- لإن هذا النشاط يأتي إيمانًا بمشاركة الطلاب فى الأنشطة الفنية؛ لما لها من تأثير إيجابى على تنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وغرس القيم والمبادئ السامية التي تمجد الأوطان، وتعلي من شأنها وذلك من خلال الأغاني والأناشيد الوطنية.