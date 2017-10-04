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إنهاء صراع ثأري بين عائلتي "السوالم" و"أولاد مخدّم" بقنا

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مصراوي Masrawy

إنهاء صراع ثأري بين عائلتي "السوالم" و"أولاد مخدّم" بقنا

04:32 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، جلسة صلح "القودة" لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي "السوالم" و"أولاد مخدّم" بقرية البحري قامولا، بمدينة نقادة، بحضور اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، واللواء أشرف نوير مساعد مدير أمن قنا لقطاع الجنوب والعميد محمد الجمسي، مدير فرع الأمن العام بقنا، وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وكبار العائلات والقبائل ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرى المجاورة.

وأشار الهجان، خلال كلمته، إلى أن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات تحتفل اليوم بإنهاء الخصومة الثأرية السادسة خلال الثلاث أسابيع الماضية لتصل عدد المصالحات الثأرية التي تم عقدها بمحافظة قنا إلى 64 مصالحة، وهو ما يعكس تغير الثقافات لدى المواطنين.

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