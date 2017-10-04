تجديد حبس 9 متهمين بقضية "خلية شقة الهرم" 45 يوماً

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس9 متهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلامياً بـ " خلية شقة الهرم " لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.