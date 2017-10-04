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"العراقي" يرفع شعار: وداعًا لإشغالات الميادين والطرق الرئيسية بالجيزة

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مصراوي Masrawy

"العراقي" يرفع شعار: وداعًا لإشغالات الميادين والطرق الرئيسية بالجيزة

04:39 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع شرطة المرافق، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة؛ لرفع الإشغالات من اللميادين العامة والطرق الرئيسية، تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قراري غلق وتشميع، ورفع 102 كرسي، 13 ثلاجة عرض، 9 أسطوانات غاز، وعدد من الإستاندات الحديدية ولوحات إعلانية مخالفة.

كما تم ضبط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، و3 قطع أسلحة بيضاء، علاوة على حجز 5 سيارات، و20 توك توك.

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