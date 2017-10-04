أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور المواقع الشرطية بمطروح

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور المواقع الشرطية بمطروح

04:38 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور المواقع الشرطية بمطروح

أرشيفية

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظم وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لزيارة تفقدية للمواقع الشرطية الخدمية بمديرية أمن مطروح؛ وذلك للتأكد من ملائمتها للاشتراطات الفنية والصحية المناسبة ومراعاة اعتبارات حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية نحو توفير أوجه الرعاية الصحية للمحتجزين بالمراكز والأقسام وحرص الوزارة على مراعاة حقوق الإنسان لكافة المواطنين.

وتم اصطحاب، خلال الزيارة، لجنة طبية للكشف على المحتجزين وصرف العلاج اللازم لهم والتأكد من توافق وصلاحية أماكن الاحتجاز للمعايير الصحية.

كما قامت اللجنة خلال جولتها التفقدية، بالتأكد من توفير الخدمة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن المترددين على الأقسام والمراكز وتوفير الكراسي الطبية اللازمة لهم فضلا عن المرور على مكاتب السجلات المدنية الملحقة بهم، وكذلك إدارة مرور مطروح للوقوف على كافة أوجه التيسير المقدمة للمواطنين.

وعقدت اللجنة تأكيدا على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط والأفراد، عدة لقاءات لتوعية قوات الأمن حول أهمية التعامل مع المواطنين بما يتواءم مع معايير المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 215 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و68 متهمًا مطلوب ضبطهم

    أخبار

  • بالصور.. "أمن القاهرة" يوزع أدوات مدرسية على طلبة مدرسة للصم وضعاف

    أخبار

  • شرطي يشنق نفسه بـ "شال" داخل مركز شرطة طهطا

    أخبار

  • تنفيذ نحو 36 ألف حكم قضائي متنوع على مدار 24 ساعة

    أخبار

إعلان

58dffd187d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري