وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور المواقع الشرطية بمطروح

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نظم وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لزيارة تفقدية للمواقع الشرطية الخدمية بمديرية أمن مطروح؛ وذلك للتأكد من ملائمتها للاشتراطات الفنية والصحية المناسبة ومراعاة اعتبارات حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية نحو توفير أوجه الرعاية الصحية للمحتجزين بالمراكز والأقسام وحرص الوزارة على مراعاة حقوق الإنسان لكافة المواطنين.

وتم اصطحاب، خلال الزيارة، لجنة طبية للكشف على المحتجزين وصرف العلاج اللازم لهم والتأكد من توافق وصلاحية أماكن الاحتجاز للمعايير الصحية.

كما قامت اللجنة خلال جولتها التفقدية، بالتأكد من توفير الخدمة اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن المترددين على الأقسام والمراكز وتوفير الكراسي الطبية اللازمة لهم فضلا عن المرور على مكاتب السجلات المدنية الملحقة بهم، وكذلك إدارة مرور مطروح للوقوف على كافة أوجه التيسير المقدمة للمواطنين.

وعقدت اللجنة تأكيدا على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الضباط والأفراد، عدة لقاءات لتوعية قوات الأمن حول أهمية التعامل مع المواطنين بما يتواءم مع معايير المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان.