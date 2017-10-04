ضبط 12 قطعة سلاح و11 تاجر مخدرات في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط طبنجة عيار 9مم، و13 قطعة سلاح أبيض، و4 طلقات.

وتمكن رجال مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل من ضبط 11 قضية إتجار في المخدرات، وضبط كل من: "سيد عبد الرازق"، 23 سنة، هارب من قضية مخدرات، و"السيد مخيمر"، 32 سنة، مطلوب ضبطه على ذمة قضية سرقة بالإكراه.

كما تم ضبط هاربين من المراقبة الأمنية وهما: "هاني.أ"، 36 سنة، (مخدرات)، و"إيهاب.س"، 32 سنة (سرقة بالإكراه).

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.