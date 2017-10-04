أخبار عاجلة

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق 3 محال بالممشى السياحي -
محافظ القليوبية يدشن الجلسة الثانية لفعاليات الشباب (صور) -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حريق مصنع البويات -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 26-10-2017 ( السحر في القرآن الكريم ) -
ستاد مصر - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم الأول من الجولة السابعة بالدوري مع ك. أحمد الشناوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 215 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و68 متهمًا مطلوب ضبطهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 215 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و68 متهمًا مطلوب ضبطهم

04:34 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ضبط 215 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و68 متهمًا مطلوب ضبطهم

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع.

وأسفرت نتائج تلك الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن ضبط 215 قضية مخدرات، وضبط 6 تشكيلات ضمت 17 متهما ارتكبوا 27 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط سجينين هاربين من السجون العمومية، و68 متهما هاربا مطلوب ضبطهم على ذمة أحكام قضائية، وإعادة 13 سيارة مسروقة، فضلا عن ضبط 17 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد من حقوق الإنسان بالداخلية يزور المواقع الشرطية بمطروح

    أخبار

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

    أخبار

  • شرطي يشنق نفسه بـ "شال" داخل مركز شرطة طهطا

    أخبار

  • تنفيذ نحو 36 ألف حكم قضائي متنوع على مدار 24 ساعة

    أخبار

إعلان

33852bb80f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري

الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري