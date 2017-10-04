ضبط 215 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية و68 متهمًا مطلوب ضبطهم

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملات تفتيشية موسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع.

وأسفرت نتائج تلك الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن ضبط 215 قضية مخدرات، وضبط 6 تشكيلات ضمت 17 متهما ارتكبوا 27 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط سجينين هاربين من السجون العمومية، و68 متهما هاربا مطلوب ضبطهم على ذمة أحكام قضائية، وإعادة 13 سيارة مسروقة، فضلا عن ضبط 17 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.