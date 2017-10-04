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مكافحة المخدرات: ضبط ألفي قضية مخدرات و69 قطعة سلاح ناري

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مصراوي Masrawy

مكافحة المخدرات: ضبط ألفي قضية مخدرات و69 قطعة سلاح ناري

04:27 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مكافحة المخدرات: ضبط ألفي قضية مخدرات و69 قطعة سلاح ناري

كتب - علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة، العديد من الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت جهود تلك الحملات - خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر الماضي - عن ضبط ألف و893 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت طن بانجو، و228 كيلو جراما من الحشيش، و16,555 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و2 كيلو جرام أفيون، و18 كيلو جراما من مخدر الاستروكس، و173 ألفا و168 قرص مخدر.

وبلغ إجمالي المتهمين المضبوطين ألفا و895 متهما، من بينهم 67 متهما بحوزتهم 69 قطعة سلاح ناري عبارة عن مدفع جرينوف، و5 بنادق آلية، و14 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و42 فردا (محلي الصنع)، و147 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وقامت الأجهزة الأمنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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