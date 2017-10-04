الحبس 6 سنوات لمتهم بممارسة الشذوذ الجنسي في الدقي

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس متهم 6 سنوات وغرامة 300 جنيه ووضعه تحت المراقبة بعد انقضاء مدته، في اتهامه بممارسة الشذوذ الجنسي، والإعلان عن نفسه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي(فيسبوك).

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 15036 لسنة 2017، أن المتهم أعلن عن نفسه عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي تحت اسم "هوز هير " لممارسة الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ ماليه، وبالتواصل معه من أحد ضباط إدارة الآداب، تم التوصل إلى اتفاق بينهما وألقي القبض عليه وبحوزته ألعاب جنسية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود صور للمتهم في أوضاع مخلة أثناء ممارسته الشذوذ الجنسي.