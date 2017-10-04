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"العلوم للبحوث" تحصل على المركز الثانى كأفضل بوستر للمدن العلمية فى المسابقة WTA

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مصراوي Masrawy

"العلوم للبحوث" تحصل على المركز الثانى كأفضل بوستر للمدن العلمية فى المسابقة WTA

04:36 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية المشاركة فى الأنشطة الدولية التى تنظمها بعض المؤسسات العلمية العالمية للنهوض بالمستوى العلمى والتدريبى والبحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول زيارته لمدينة دي جون بكوريا الجنوبية؛ للمشاركة في فعاليات ورشة عمل تدريبية دولية نظمتها منظمة اليونسكو بالتعاون مع منظمة WTA (World Technopolis Association)، وكذلك حضور منتدى الابتكار العالمى ومعرض التكنولوجيا الفائقة.

وأوضح التقرير: خلال الزيارة قدم الدكتور هشام الديب عرض تعريفى عن مدينة العلوم للبحوث الإلكترونية وأهميتها فى الربط بين الجانب البحثى والقطاع الصناعى، كما شارك بعرض بوستر خاص للمدينة فى المسابقة التى أعلنت عنها منظمة WTA عبر موقعها الإلكتروني، والخاصة بتقديم بوستر على مستوى جميع الأعضاء متضمن أهم البيانات الخاصة بالمدن العلمية والتكنولوجية الموجودة لديهم ومزاياها.

يشار إلى أن الأستاذة بثينة محمود قامت بتصميم البوستر الخاص بمدينة العلوم للبحوث الإلكترونية، والذى تم عرضه فى المسابقة، وقد حصلت المدينة على شهادة تقدير، وفازت بالمركز الثانى من ضمن عشرين متقدم كأفضل بوستر تم التقدم به للمدن العلمية.

جدير بالذكر أن منظمة WTA هى جهة غير حكومية تم إنشاؤها فى عام 1998 بهدف ربط العلم والتكنولوجيا بالتنمية الإقليمية، وتضم المنظمة حاليًا حوالى 102 عضوًا من 47 دولة من جميع أنحاء العالم، منها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية، ومدينة العلوم للبحوث الإلكترونية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات.​

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