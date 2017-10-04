سامح شكري يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش

القاهرة - (مصراوي):

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، "بريت ماكجيرك" المبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين تبادلا الرؤى حول تقييم جهود مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وما تم تحقيقه من إنجازات على الارض في هذا الصدد، بما في ذلك سبل التعامل مع مرحلة ما بعد هزيمة داعش في العراق وكيفية تعزيز ما تحقق من تقدم على الأرض.

وفى هذا السياق، أشاد وزير الخارجية بتضحيات الجيش العراقي وما حققه من انتصارات في تحرير الأراضي من قبضة التنظيم الإرهابي، بدعم من التحالف الدولي.

وأكد شكري في هذا السياق على أهمية عدم السماح لأية متغيرات أو خلافات داخلية بتشتيت جهود محاربة التنظيم، منوهًا إلى ضرورة توفير الدعم الدولي اللازم للعراق لمساعدته في استكمال مهمته خلال هذه المرحلة المفصلية، وبما يسمح باستعادة الاستقرار في المناطق المحررة ودفع جهود المصالحة الوطنية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن محادثات الوزير شكري مع المبعوث الأمريكي تناولت ايضُا الجهود الدولية لمكافحة الارهاب وتنظيم داعش في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار والمناطق منخفضة التوتر، بالإضافة إلى مستقبل مسار العملية السياسية تحت رعاية الامم المتحدة. وفى هذا الإطار، أعرب المبعوث الأمريكي عن التقدير للدور الذي تقوم به مصر بدعم التسوية السياسية للازمة السورية، وإسهامها في رعاية اتفاقيات المناطق منخفضة التوتر في بعض المناطق السورية.

كما حرص وزير الخارجية على نقل موقف مصر في معركة مكافحة الارهاب بكل وضوح، مشيرا الى ان القضاء على تنظيم داعش ليس نهاية المطاف، محذرا من خطورة تحقيق نصر غير مكتمل ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة، ومؤكدا على أهمية مواجهة كل هذه التنظيمات، مع تعزيز التعاون بين دول التحالف فيما يتعلق بوقف أنشطة تمويل أو دعم الإرهاب تحت ستار العمل الخيري والدعوي.

واستعرض وزير الخارجية في هذا السياق جهود مصر في إطار التحالف الدولي ضد داعش، ومجموعات العمل المختلفة المنبثقة عنه، مبرزا ما تقوم به مصر ومؤسساتها الدينية من جهود في مجال مكافحة الفكر المتطرف وإفراغ الخطاب الديني للتنظيمات الإرهابية من محتواه وتأثيره على عقول الشباب.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الطرفين بحثا ايضا سبل تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا في المحافل الدولية والامم المتحدة، لاسيما في ظل رئاسة مصر الحالية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الامن.