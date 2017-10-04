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ضبط طالب من "آداب الزقازيق" طارد زميلته حتى جامعة طنطا

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مصراوي Masrawy

ضبط طالب من "آداب الزقازيق" طارد زميلته حتى جامعة طنطا

04:29 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

جامعة طنطا

الغربية - مروة شاهين:

ألقى الأمن الإداري بجامعة طنطا عصر اليوم الأربعاء، القبض على طالب من كلية التجارة جامعة الزقازيق يدعى "محمد. ش"، طارد طالبة من كلية الآداب بجامعة طنطا حتى باب الجامعة.

كان الطالب طارد الطالبة منذ الصباح من مدينة الزقازيق حيث مسكنها وركب معها الميكروباص، وعندما وصلت طنطا نزل معها وطاردها حتى باب كليتها وحاول التحرش بها ومضايقتها، ما اضطر الطالبة إلى إيقافه مستغلة وجود موظفي أمن كلية الآداب واستغاثت بهم لمنعه من التحرش بها.

وتم ضبط الطالب وأخطر الدكتور إبراهيم سالم رئيس جامعة طنطا، كما تم استدعاء شرطة النجدة، وتحرر له المحضر رقم 12990 إداري مركز طنطا بتاريخ اليوم 4 أكتوبر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وأشار رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أنه سيتم إخطار رئيس جامعة الزقازيق بالواقعة لاتخاذ مايلزم تجاه الطالب، كما شدد على منع أي طالب من خارج الجامعة دخول الحرم الجامعي.

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