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السيسي: حرب أكتوبر كانت من أجل السلام والتنمية

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السيسي: حرب أكتوبر كانت من أجل السلام والتنمية السيسي: حرب أكتوبر كانت من أجل السلام والتنمية

التحرير

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قال عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، إن انتصار حرب أكتوبر لا تمثل مجرد انتصارًا عسكريا في معركة لاسترداد الأرض، لكنه انتصارًا على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حربًا وسلامًا وتنمية.

أضاف السيسي، خلال كلمته في الذكرى الـ 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة: «لم تكن الحرب هي غاية أبدًا، بل كان السلام هو الهدف الأسمى، فحرب أكتوبر كانت حربًا من أجل السلام والتنمية بعد استرداد الحق المسلوب».

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تابع السيسي: «مصر اثبتت على مدار 40 عامًا أنها قادرة على صيانة مكتسبات السلام، ومقاومة أي تغيرات طائة تسعى إلى تقويض أهداف التنمية والاستقرار".

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