باحث اقتصادي: إفريقيا أكبر ظهير اقتصادي لمصر

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قال أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن قارة إفريقيا تعتبر أكبر ظهير اقتصادي لمصر، موكدًا أن القارة السمراء تحتوي على نسبة كبير من المواد الخام سواء من المعادن أو المنتجات الزراعية.

أضاف علي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه القارة تفتقر إلى استراتيجية تصنيع تؤهلها لتحقيق قيمة مضاف لما تمتلكه من موارد خام في صورة منتجات، موضحًا أن دخول مصر في شراكات اقتصادية مع هذه الدول تحت مظلة البنك الإفريقي يكسب مصر أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

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تابع علي: «هناك تجارب اقتصادية إفريقية ناجحة مثل تجربة جنوب إفريقيا وأوغندا وكينيا، وعمل دمج أو شراكة بينها وبين مصر سيفيد التجربة المصرية كثيرًا».