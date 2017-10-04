فتح: متمسكين باتفاق القاهرة 2011 ونريد مصالحة مستدامة

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قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن الشعب الفلسطيني اقتنع إن الوحدة هي أفضل شيء للجميع، فلا ينتفع منه إلا الاحتلال الإسرائيلي.

أضاف القواسمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباحك مصري»، المذاع على قناة «أم بي سي مصر» أن المصالحة الوطنية ليست قضية عناق فقط أمام الجميع، لكنها تتميز بالإيجابية والنوايا الطيبة، مشددًا على تمسك كلا الطرفين (حماس وفتح» باتفاق القاهرة 2011، الذي سيوضع من خلاله آليات وجدول زمني واضح من أجل الوصول إلى وضع أمني مستدام.

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تابع القواسمي: «نريد مصالحة مستدامة، لا نريد في المستقبل إذا ما تغيرت الأجواء الإقليمية أو ظهور وضع دولي معين، أن نعود إلى المربع الأول مرة أخرى»