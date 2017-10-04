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الكهرباء تراجع الفواتير الخيالية بأسوان بعد واقعة كوم أمبو

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الكهرباء تراجع الفواتير الخيالية بأسوان بعد واقعة كوم أمبو الكهرباء تراجع الفواتير الخيالية بأسوان بعد واقعة كوم أمبو

التحرير

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استجابة لـ"التحرير"، بدأت شركة الكهرباء بأسوان في مراجعة فواتير استهلاك المواطنين خلال الشهور الماضية؛ تنفيذا لتوجيهات نائب وزير الكهرباء المهندس أسامة عسران.

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وتعددت شكاوى المواطنين من وجود أخطاء وسفت بالفادحة في تقدير الفواتير، وآخرها فاتورة أحد أهالي مركز كوم أمبو بمبلغ 51 ألف جنيه عن شهر.

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وقال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، إن شركة كهرباء العليا أكدت إلغاء الفواتير ذات المبالغ الخيالية، وتقسيط الحقيقي منها على خمس سنوات وفقا للأسعار القديمة.

النائب محمد سليم

يُذكر أن النائب البرلماني محمد سليم قد تقدم -الشهر الماضي- بطلب عاجل لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال؛ لاستجواب وزير الكهرباء بشأن الأخطاء الجسيمة في إصدار الفواتير بمحافظة أسوان.

 

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التحرير

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