إخلاء سبيل مدير مدرسة بالسويس اتهمته منى البرنس بالسب والقذف

السويس - حسام الدين أحمد:

باشرت نيابة السويس التحقيق في بلاغ تقدمت به الدكتورة مني البرنس أستاذ بقسم آداب انجليزي بكلية التربية، ضد مدير مدرسة اتهمت فيه بالسب والقذف، وقررت النيابة إخلاء سبيل المدير لعدم كفاية الأدلة، واعتماد البرنس على منشورات سبق تداولها على موقع التواصل "فيس بوك".

ونشر "هاني. أ" مدير مدرسة في السويس، صورًا للدكتورة منى البرنس على صفحتة الشخصية بموقع "فيس بوك"، تظهر فيها وهي ترقص وتشرب الخمر، وكان مصدر تلك المادة صفحة الدكتور نفها، وانتقد ذلك عليها كونها أستاذة جامعية تدرس للطلاب.

وقال محامي مدير المدرسة، إن النيابة قررت حفظ المحضر، كون الواقعة تكررت من قبل وسبق أن اتهمت الدكتورة موكله، وتم الفصل فيها بالحفظ أيضًا، وأعتبر أنها أساءت استخدام حق التقاضي في الواقعة، بعد إعادة نشرة البوست مرة أخرى.

وكان الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس السابق، قرر في أبريل الماضي إحالة البرنس للشئون القانونية للتحقيق معها، بسبب نشر مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها ترقص فوق منزلها.

وانقطعت البرنس عن التدريس بالجامعة قبل عامين لسفرها للخارج لدولتي أمريكا وإسبانيا في مهمات علمية، ووفقًا للقانون كانت تتقاضى مستحقاتها المالية وراتبها، لكنها لم تقدم أية أبحاث علمية عن تلك الفترة، بحسب ما افاد رئيس الجامعة السابق.