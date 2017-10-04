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بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في بورسعيد

04:04 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

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بالصور: "لارتفاع الشقق".. مافيا العقارات تهدد 69 قصرا أثريا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أغلق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور منصور بكري، اليوم الأربعاء، مركزين للدروس الخصوصية في نطاق الحي.

أسفرت حملة مكبرة لرصد مراكز الدروس الخصوصية بنطاق الحي بمشاركة إدارة الرخص والإشغالات والإدارات المعنية بالحي عن غلق مركزين بمنطقة قشلاق السواحل.

وقال رئيس حي المناخ، في تصريحات صحفية، إنه أصدر قرارات رقم 1035 و1036 بغلق وتشميع مركز بمنطقة قشلاق السواحل وأخر بمنطقة تعمير 2، مضيفًا أن متابعة يومية بنطاق الحي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق أي مراكز.

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