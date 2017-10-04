الجبلاية عن أزمة التذاكر: «شبرا لوحدها تملأ 4 ملاعب»

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أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مواجهة الكونغو صعبة حتى لو يتذيل الأخير ترتيب المجموعة، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات صحيفة.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن أزمة التذاكر: "بنعتذر بالنيابة عن اتحاد الكرة لكل واحد كان نفسه ياخد تذكرة ومقدرش.. كان نفسنا يبقى عندنا استاد يساع 104 ملايين مصري، وبنشكر القوات المسلحة والداخلية.. وكان نفسنا نوزع تذاكر أكتر لرؤساء الأندية ومراكز الشباب".

وأردف خالد لطيف: "في كل مباراة مهمة ومرتقبة بتحصل أزمة تذاكر، وماتش الأهلي والنجم هيحصل وماتشات المنتخب الودية اللي هيلعبها قبل كأس العالم لو صعد هتحصل فيها أزمة، والاستادات في مصر أقصى سعة ليها 60 و70 ألف فقط، وسعة الاستاد في مصر توازي ربع حي في البلد، وشبرا لوحدها تملأ 3 أو 4 ملاعب".

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «بطلب من جمهورنا في برج العرب منستعجلش الفوز أو نزود الضغوط على لاعيبتنا.. الجول ممكن ييجي في آخر ثانية.. والمهم نكسب الماتش".

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وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.