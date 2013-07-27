تيار الاستقلال بالإسماعيلية يطرح حملة السيسى رئيسا

أعلن المستشار محمد صقر منسق تيار الاستقلال بالإسماعيلية تدشين حمله بعنوان "مؤيد لتعيين الفريق السيسى رئيسا للجمهورية".

> وأشار صقر إلى أنه جارى طباعة الاستمارات لبداية العمل على ملئها للتوقيع، وأنه تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لجمع التوقيعات الإلكترونى، موضحا أن الحملة ستكون على مستوى الجمهورية وليس محافظة الإسماعيلية فقط.