أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تيار الاستقلال بالإسماعيلية يطرح حملة السيسى رئيسا

Google+ Print
تيار الاستقلال بالإسماعيلية يطرح حملة السيسى رئيسا تيار الاستقلال بالإسماعيلية يطرح حملة السيسى رئيسا

أعلن المستشار محمد صقر منسق تيار الاستقلال بالإسماعيلية تدشين حمله بعنوان "مؤيد لتعيين الفريق السيسى رئيسا للجمهورية".
> وأشار صقر إلى أنه جارى طباعة الاستمارات لبداية العمل على ملئها للتوقيع، وأنه تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لجمع التوقيعات الإلكترونى، موضحا أن الحملة ستكون على مستوى الجمهورية وليس محافظة الإسماعيلية فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365