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لاعب الإسماعيلي يوضح الفرق بين الدوري الممتاز والقسم الثاني

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لاعب الإسماعيلي يوضح الفرق بين الدوري الممتاز والقسم الثاني لاعب الإسماعيلي يوضح الفرق بين الدوري الممتاز والقسم الثاني

التحرير

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أكد عبد الرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، أن هناك فرق كبير بين الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني، من حيث أرضية الملعب ومنافسة الفرق.

وأضاف «مجدي» فى تصريحه للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أنه يشارك لأول مرة بالدوري الممتاز مع الإسماعيلي، بعدما كان يلعب بالقسم الثاني مع فريق الترسانة، مشيرًا إلى أن ليس هناك مقارنة بين الممتاز والقسم الثاني.

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وقال إنه خلال الفترة المقبلة، سيلعب لإثبات الذات وحجز مكانة بالتشكيل الأساسي للفريق، طامحًا في تحقيق بطولة للنادي وإسعاد جماهير الدراويش العظيمة والانضمام للمنتخب الوطني.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط.

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التحرير

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