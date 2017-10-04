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حلم المونديال| شاهد كهربا وصلاح وجمعة وجابر والشناوي قبل موقعة الكونغو

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حلم المونديال| شاهد كهربا وصلاح وجمعة وجابر والشناوي قبل موقعة الكونغو حلم المونديال| شاهد كهربا وصلاح وجمعة وجابر والشناوي قبل موقعة الكونغو

التحرير

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نشر اللاعب محمود كهربا، نجم الاتحاد السعودي ومنتخبنا الوطني، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور «إنستجرام» برفقة كل من (محمد صلاح - صالح جمعة - عمر جابر -  والحارس أحمد الشناوي)، من داخل معسكر الوطني بفندق الإقامة ببرج العرب.

وشهدت الصورة تفاعلًا كبيرًا من الجماهير المصرية التي تمنت التوفيق للاعبين والفوز على الكونغو فى المباراة المقبلة، كما علقت جماهير الاتحاد السعودي على الصورة متمنيًا للتوفيق للاعب مع المنتخب في مباراته المقبلة.

كهربا 1

كهربا

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة. 

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واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط. 

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

 

🇪🇬✌️

A post shared by بسم الله الرحمن الرحيم (@mkahrabaa1010) on

A post shared by بسم الله الرحمن الرحيم (@mkahrabaa1010) on Oct 4, 2017 at 5:20am PDT

 

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التحرير

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