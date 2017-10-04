مشادة بين رابطة مشجعي المنتخب وأمن اتحاد الكرة

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أندلعت مشادة بين عدد من أفراد رابطة مشجعي منتخب مصر، وأمن اتحاد الكرة، بسبب رغبتهم في الحصول على تذاكر لحضور مباراة المنتخب والكونغو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

وتوجد أزمة كبيرة في التذاكر الخاصة بالمباراة حيث اشتكى الجمهور من اختفاء التذاكر وعدم قدرتهم من الحصول عليها لحضور اللقاء.

ونشبت أزمة حادة لدى اتحاد الكرة، بسبب اختفاء التذاكر الموحدة لمباراة المنتخب الوطني والكونغو، وطرح اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، 50 ألف تذكرة في القاهرة، و10 آلاف في الإسكندرية، حيث يبلغ سعر التذكرة الموحدة 75 جنيهًا، أما الدرجة الأولى فتبلغ قيمتها 300 جنيه.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.