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الابتسامة تملأ وجوه الفراعنة قبل موقعة الكونغو (صورة)

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الابتسامة تملأ وجوه الفراعنة قبل موقعة الكونغو (صورة) الابتسامة تملأ وجوه الفراعنة قبل موقعة الكونغو (صورة)

التحرير

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سادت حالة من الفرحة والبهجة على وجوه نجوم الوطني، وظهر ذلك عندما نشر صالح جمعة نجم النادي الأهلي والفراعنة، صورة تجمعه بزملاءه بالمنتخب، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا. 

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة. 

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط. 

 ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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التحرير

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