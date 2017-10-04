الري: لجنة مركزية لرصد حركة السيول في جنوب سيناء

كتب- أحمدمسعد:

قررالدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه أمس مع قيادات الوزارة، إنشاء لجنة مركزية لمتابعة الاستعداد لموسم السيول الطبيعة.

وتضم اللجنة الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور جمال قطب وكيل معهد بحوث الموارد المائية، لإجراء زيارات ميدانية لتفقد مناطق محافظة سيناء المتوقع حدوث سيول بها.

وبدأ تفعيل دوراللجنة من خلال المرور على أعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة، ورافقهم رئيس مدينة نويبع ورئيس مدينة طابا، حيث تم تفقد أعمال المرحلة الأولى الجاري تنفيذها بمدينة نوبيع للحد من محاطر السيول.​