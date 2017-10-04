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رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني

03:56 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني

رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع بروتوكولي تعاون، في مجال تنمية وتطوير مراكز التدريب الفني والمهني، وذلك من منطلق حرص الدولة على تحسين جودة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يلائم احتياجات سوق العمل من المهارات، وكذا تلبية متطلبات القطاع الخاص من الأيدي العاملة والكوادر بصورة أفضل.

وتم توقيع البروتوكول الأول بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2، والإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة، والذي يستهدف تطوير وتجهيز 12 ورشة للتدريب المهني في 10 مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة بمحافظات بورسعيد والبحيرة وقنا والإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية والمنوفية والمنيا، بما يتلاءم مع احتياجات وتطورات سوق العمل المحلي والعالمي، إلى جانب دعم نظام إدارة الجودة الشاملة في عدد من مراكز التدريب المهني، وتأهيل وتطوير البنية التحتية بها، فضلاً عن استحداث ورش للتدريب على المهن الفندقية بمركز تدريب مهني بسوهاج، بالإضافة إلى بناء القدرات للمديرين والمعلمين والمدربين بما يتناسب مع واجبات ومسئوليات وظائفهم، ودعم تيسير نفاذ طلاب وخريجي مراكز التدريب المهني إلى سوق العمل.

أما البروتوكول الثاني فقد تم توقيعه بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة، والمؤسسة الثقافية العمالية، والذي يستهدف دعم إنشاء مركز تدريب متكامل للخدمات الفندقية والسياحية بالمؤسسة الثقافية العمالية، إلى جانب المساهمة في تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى والعالمي ودعم توفير المعدات التدريبية الحديثة لمركز التدريب المهني وتقديم دعم فني لضمان الجودة المؤسسية الشاملة بالمركز. والإشراف على ترشيح المدربين للقيام بالتدريب خلال العام الأول وفقاً لحاجة العمل، وكذا تأهيل وتدريب المرشحين من المؤسسة الثقافية العمالية كمدربين ابتداءً من العام التدريبي الثاني.

هذا وقد وقع البروتوكول الأول عن وزارة التجارة والصناعة محمد علام المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني، وعن وزارة القوى العاملة و سامية أيوب رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، كما وقع البروتوكول الثاني محمد علام المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني، وعن وزارة القوى العاملة محمد عبد العال رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وعن المؤسسة الثقافية العمالية عبد الفتاح إبراهيم المفوض بأعمال رئيس مجلس الإدارة. ​

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