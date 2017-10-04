أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد انتخابه رئيسا للجنة الشباب والرياضة.. فرج عامر: أولوياتنا لقانون الهيئات الشبابية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد انتخابه رئيسا للجنة الشباب والرياضة.. فرج عامر: أولوياتنا لقانون الهيئات الشبابية

03:55 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

بعد انتخابه رئيسا للجنة الشباب والرياضة.. فرج عامر: أولوياتنا لقانون الهيئات الشبابية

محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي: 

اكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بعد فوزه بالتزكية برئاسة اللجنة إن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة سيكون لمشروع قانون الهيئات الشبابية، مضيفا: أن مشروع القانون متواجد الآن فى الأمانة العامة لمجلس النواب، وقريباً سيكون من أول القوانين التى ستعرض على الجلسة العامة.

وقال عامر، أن اللجنة بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، والخاصة بالشباب خلال الفترة المقبلة، ومنها مشروع قانون تمثيل الشباب، ومشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، فضلاً عن أن اللجنة تعتزم تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية فى أطار الإطلاع على مراكز الشباب والنوادى. 

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن اللجنة ستساعد وزير الشباب فى تخصيص أكبر قدر من الميزانية وزارة الشباب، ليستطيع إنشاء المزيد من الملاعب ومراكز الشباب فى كل قرية مصرية مضيفا: "نتمنى أن لا يوجد قرية على مستوى الجمهورية ليس بها مركز شباب".

وأكد عامر أن لجنة الشباب والرياضة ستعمل بكل قوة لخدمة الشباب والرياضة، وإنجاح المنظومة الرياضية فى أنحاء مؤكدا ان الإنجازات الكبيرة التى حققتها اللجنة خلال دورى الانعقاد الماضيين جاء نتيجة التعاون الصادق بين جميع اعضاء اللجنة من الاغلبية والعارضة وكلنا وعمل كفريق واحد ولايوجد رئيس ومرؤوس داخل لجنة الشباب والرياضة، إضافة إلى التعاون الصادق أيضا مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والذى لم يتردد لحظة فى الاستجابة الفورية لجميع ملاحظات وتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لأن هدف البرلمان والحكومة خدمة الشباب والرياضة المصرية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل انتخابات الإعادة على مقعد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان

    أخبار

  • كمال عامر: سنوجه رسالة تأييد لترشيح السيسى لفترة رئاسية ثانية فى جلسة

    أخبار

  • مروان: رئيس وجه بتحديد موعد ثابت لمقابلة النواب

    أخبار

  • "حساسين" يقترح إنشاء صفحات للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعى للتفاعل

    أخبار

إعلان

aa647b64ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري

نقل تمثال أثري من ساحة مستشفى بالغربية إلى المتحف المصري