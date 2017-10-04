بعد انتخابه رئيسا للجنة الشباب والرياضة.. فرج عامر: أولوياتنا لقانون الهيئات الشبابية

كتب- أحمد علي:

اكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بعد فوزه بالتزكية برئاسة اللجنة إن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة سيكون لمشروع قانون الهيئات الشبابية، مضيفا: أن مشروع القانون متواجد الآن فى الأمانة العامة لمجلس النواب، وقريباً سيكون من أول القوانين التى ستعرض على الجلسة العامة.

وقال عامر، أن اللجنة بصدد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، والخاصة بالشباب خلال الفترة المقبلة، ومنها مشروع قانون تمثيل الشباب، ومشروع قانون المجلس الوطنى للشباب، فضلاً عن أن اللجنة تعتزم تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لمحافظات الجمهورية فى أطار الإطلاع على مراكز الشباب والنوادى.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن اللجنة ستساعد وزير الشباب فى تخصيص أكبر قدر من الميزانية وزارة الشباب، ليستطيع إنشاء المزيد من الملاعب ومراكز الشباب فى كل قرية مصرية مضيفا: "نتمنى أن لا يوجد قرية على مستوى الجمهورية ليس بها مركز شباب".

وأكد عامر أن لجنة الشباب والرياضة ستعمل بكل قوة لخدمة الشباب والرياضة، وإنجاح المنظومة الرياضية فى أنحاء مصر مؤكدا ان الإنجازات الكبيرة التى حققتها اللجنة خلال دورى الانعقاد الماضيين جاء نتيجة التعاون الصادق بين جميع اعضاء اللجنة من الاغلبية والعارضة وكلنا وعمل كفريق واحد ولايوجد رئيس ومرؤوس داخل لجنة الشباب والرياضة، إضافة إلى التعاون الصادق أيضا مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والذى لم يتردد لحظة فى الاستجابة الفورية لجميع ملاحظات وتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لأن هدف البرلمان والحكومة خدمة الشباب والرياضة المصرية.​