شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجُدد بالمغرب والفاتيكان وبنجلاديش وميانمار

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، سفراء مصر الجُدد بالمغرب والفاتيكان وبنجلاديش وميانمار.

وهنأ شيخ الأزهر السفراء الجديد بتعيينهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في مهمتهم الجديدة.

وقال الطيب، إن الأزهر يسعى إلى دعم كل ما يفضي إلى إحلال السلام بالعالم، ويعمل على التواصل مع كافة الثقافات والحضارات الإنسانية.

وأضاف الإمام الأكبر، أن الأزهر لديه برنامج لتدريب الأئمة لمدة شهرين، على التعامل مع كافة التحديات والقضايا المعاصرة.

من جهتهم، أكد السفراء الجدد أن الأزهر هو أهم أجنحة السياسة الناعمة لمصر في العالم، مشيدين بالجولات الخارجية للإمام الأكبر وبخطاباته التي وجهها إلى العالم من خلال العديد من العواصم، التي دعا فيها إلى السلام والتعايش السلمي بين أتباع جميع الأديان، ومواجهة الفكر المتطرف، ما أسهم في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام.​