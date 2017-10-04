إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر بتدابير احترازية
إخلاء سبيل صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر بتدابير احترازية
03:50 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل صفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر، القياديان في تحالف دعم الإخوان، بتدابير احترازية في قضية اتهامهما بالتحريض على العنف.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على العنف.
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