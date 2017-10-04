إخلاء سبيل صاحب مركز لعلاج الإدمان بعد وفاة وإصابة 5 مدمنين في حريق في أكتوبر

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل صاحب مركز لعلاج الإدمان بعد نشوب حريق به، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين بحروق بكفالة 10 ألاف جنيه .

كانت كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة تحت اشراف اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة ان الحريق الذي نشب داخل مركز لعلاج الادمان بالحي المتميز بأكتوبر، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 أخرين وقع نتيجة ماس كهربائي.

و تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل فيلا بالحي المتميز بأكتوبر وعلي الفور دفع اللواء هاني سعيد مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده لباقي المبني .

وتبين من التحريات الأولية أن المبني فيلا مكون من 3 طوابق ومخصصة كمركز لعلاج الادمان واشار بعض الجيران ان احد النزلاء حاول الخروج من الفيلا الا ان المسئول عن المركز والمشرف عن النزلاء رفض خروجه لإدمانه ما دفعه لإشعال النيران لمحاولة الخروج وبانتقال قوات مباحث قسم اكتوبر اول بقيادة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث تبين عدم صحة الرواية وان ماس كهربائي وراء نشوب الحريق فتم نقل المتوفي والمصابين الي المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق .

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة، وأمرت بضبط واحضار مالك المركز فألقت مباحث اكتوبر القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة امرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاهمال الجسيم والتسبب في وفاة شخص واصابة اخرين وبعرضه علي قاضي المعارضات أمر بإخلاء سبيله بكفالة مالية.