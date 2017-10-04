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رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ "السيسي" بانتصارات أكتوبر

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ "" بانتصارات أكتوبر

03:47 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض

كتب- طارق سمير:

بعث المستشار مجدي أبو العلا، رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال "أبو العلا" في برقية تهنئته، بحسب البيان الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إن هذا الانتصار العظيم سيظل رمزًا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، متمنيًا للشعب المصري دوام الرقي.

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مصراوي Masrawy

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