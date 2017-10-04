25 أكتوبر.. الحكم في 3 طعون على حكم تأييد قرار استبعاد طلاب من كلية الشرطة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حجز 3 طعون من طلاب كلية الشرطة المنتمين للإخوان على حكم تأييد قرار وزير الداخلية باستبعادهم من الكلية، وفصلهم للحكم بجلسة 25 أكتوبر الجاري.

وكان خطاب حامد المحامي وكيلا عن على محمود تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الداخلية باستبعاد نجله من كلية الشرطة.