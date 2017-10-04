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الحكم على 34 بالسجن المؤبد في مؤامرة اغتيال أردوغان أثناء الانقلاب الفاشل

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مصراوي Masrawy

الحكم على 34 بالسجن المؤبد في مؤامرة اغتيال أردوغان أثناء الانقلاب الفاشل

03:42 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الحكم على 34 بالسجن المؤبد في مؤامرة اغتيال أردوغان أثناء الانقلاب الفاشل

أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت قناة "تي.آر.تي" التركية أن محكمة تركية أصدرت حكما اليوم الأربعاء على 34 متهما بأربع عقوبات مشددة بالسجن المؤبد لكل منهم، في قضية تركزت على وحدة عسكرية، يزعم أنها كانت تهدف لقتل الرئيس رجب طيب اردوغان في الانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي.

وأحد المتهمين الذين حكم عليهم بالسجن هو جوكهان سليم سوتماز أتاش، وهو جنرال اتهم بالمشاركة في المجلس العسكري الذي حاول تنظيم الانقلاب.

وتم تبرئة شخص واحد.

وطبقا لوثائق المحكمة قتل ضابطا شرطة برصاص الوحدة العسكرية.

واتهم ضباط وأفراد الوحدة بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري.

وغادر أردوغان المبنى الذي كانت الوحدة قد استهدفته قبل وصول الجنود ولم يتعرض لأذى.

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