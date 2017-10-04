الجبير: زيارة الملك سلمان لروسيا "حدث تاريخي" وستتوج باتفاقيات مهمة

موسكو – (أ ش أ):

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لروسيا اليوم بأنها "حدث تاريخي"، مشيرا إلي أنها ستسهم في تطوير العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، حيث سيتم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات الثنائية المهمة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الجبير قوله - خلال لقائه اليوم الأربعاء برئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو - "إن الملك سلمان أصدر تعليمات واضحة بتطوير العلاقات مع موسكو في شتى المجالات، مؤكدا أن التعاون السعودي الروسي سيرتفع، دون أدنى شك بفضل هذه الزيارة، من مستوى العلاقات الحسنة إلى مستوى العلاقات الممتازة".

ومن جانبها، أشادت ماتفيينكو بتعاون الجبير مع موسكو، وخاصة الاتصالات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مثمنة الإسهام الكبير لهذه الاتصالات في تسوية الأزمات الإقليمية واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.. وأعربت عن أملها في أن تكون زيارة الملك سلمان ناجحة ومثمرة وتعطي زخما قويا لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكدت أن تطوير التعاون بين روسيا والسعودية لا يخدم المصالح المشتركة فقط، بل يشكل عاملا جديا للاستقرار في المنطقة، لكون السعودية إحدى أكثر الدول تأثيرا في الشرق الأوسط والعالم برمته.