جامعة اسلامية سعودية تمنح ولي العهد الامير محمد دكتوراه فخرية

الرياض – (أ ف ب):

منحت جامعة إسلامية سعودية الأربعاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شهادة الدكتوراه الفخرية على خلفية أدواره السياسية والاقتصادية المتعددة في المملكة وخارجها، وبينها إدارة الحرب في اليمن.

وأعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود على موقعها موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على توصية مجلس إدارتها بمنح نجله الأمير محمد (32 عاما) "درجة الدكتوراه الفخرية في مجال تقوية وتوثيق علاقات السعودية الدولية وتوسيع وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي ونشر قيم الاعتدال والوسطية".

وفي مؤتمر صحفي عقد لهذه المناسبة، قال مدير الجامعة الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، إن الأمير الشاب منح الشهادة لدوره في "جمع كلمة العرب والمسلمين وإنشاء اتحادات عسكرية وتحالفات متنوعة ومختلفة".

وأكد "جهود سموه في إعادة الأمل لليمن الشقيق من خلال عاصفة الحزم للقضاء على الحوثيين في اليمن"، في اشارة الى النزاع في البلد الفقير الذي تسبب في مقتل اكثر من ثمانية الاف شخص بينهم مئات الاطفال منذ التدخل السعودي ضد المتمردين الشيعة في مارس 2015.

كما أشاد بخطط الأمير محمد الاقتصادية، وبينها "رؤية 2030" التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المرتهن بشد للنفط.

ويتولى الأمير محمد (32 عاما) منصب ولي العهد منذ يونيو الماضي حين أعفى والده الملك سلمان ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف من منصبه وعينه في مكانه.

والأمير محمد الذي بات ينظر إليه على أنه الحاكم الفعلي من خلف الستار، هو نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس صندوق التنمية الوطني.

وجامعة الإمام محمد بن سعود ومقرها الرياض، تأسست عام 1950، وهي تضم كلية للعلوم الشرعية، إلى جانب كليات ومعاهد اخرى بينها اللغات والترجمة، والاقتصاد، والعلوم الإدارية.