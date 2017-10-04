أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدارس في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدارس في سوهاج

03:21 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدارس في سوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة بمدرسة الشهيد علاء البنا التابعة لإدارة طهطا التعليمية مصرعها، اليوم الأربعاء، تحت عجلات أتوبيس تابع لمدرسة خاصة بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا بالواقعة، وتبين مصرع "سلمى. م" بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد علاء البناء الكائنة بشارع صلاح سالم دائرة قسم طهطا تحت عجلات الأتوبيس رقم 102 مدارس خاصة.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مزارعو سوهاج: السماد "ضيّع" المحصول الصيفي.. وخبير: الحل في "الكومبست"

    أخبار

  • محافظ سوهاج يحيل واقعة هتافات مدرسة الصلعا الابتدائية للتحقيق

    أخبار

  • تنفيذ سوق الجملة المطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا

    أخبار

  • ضبط 713 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج

    أخبار

إعلان

2812d2bcf5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو