مصرع تلميذة تحت عجلات أتوبيس مدارس في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة بمدرسة الشهيد علاء البنا التابعة لإدارة طهطا التعليمية مصرعها، اليوم الأربعاء، تحت عجلات أتوبيس تابع لمدرسة خاصة بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا بالواقعة، وتبين مصرع "سلمى. م" بالصف الثالث الابتدائي بمدرسة الشهيد علاء البناء الكائنة بشارع صلاح سالم دائرة قسم طهطا تحت عجلات الأتوبيس رقم 102 مدارس خاصة.

ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.