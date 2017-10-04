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ميناء دمياط يستقبل 5 سفن ويصدّر 7 آلاف طن يوريا

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن ويصدّر 7 آلاف طن يوريا

03:20 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن ويصدّر 7 آلاف طن يوريا

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 18 سفينة بالإضافة إلى 10 سفن أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169118 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38120 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2551 أطنان قمح، و104 سيارات بحمولة 5242 طن قمح، وشملت فيه حركة الصادر من الميناء 7630 طن يوريا و8780 طن فوسفات و2300 طن كسب صويا و2110 طن رمل.

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