تنشيط السياحة: المطارات المصرية تتبع معايير الأمن والسلامة العالمية

كتب- مصطفى المنشاوي:

زار هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، جمهورية التشيك التقى فيها بمجموعة من منظمي الرحلات وبالصحافة و الإعلام التشيكي، وذلك في إطار خطط الهيئة للتغطية والمتابعة المستمرة للأسواق الواعدة و المصدرة للسياحة إلى مصر، و ترجع إهمية الزيارة إلى أنها أول زيارة يقوم بها مسئول سياحي حكومي لجمهورية التشيك منذ خمس سنوات.

وقال الدميري إنه التقى في مقر السفارة المصرية بمجموعة من منظمي الرحلات، وأنه استعرض أثناء اللقاء تنوع المنتج السياحي المصري، من سياحة ثقافية و سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وسياحة الصحراء، والرحلات النيلية وغيرها، وذلك لجذب السائح التشيكي إلى أنواع مختلفة من السياحة وليس فقط السياحة الشاطئية، حيث إن أكثر من ٩٠٪‏ من السياحة الوافدة من جمهورية التشيك سياحة شاطئية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة موقف السوق السياحي التشيكي و كيفية إزالة أية معوقات لزيادة أعداد السياحة الوافدة منه، ولفت إلى أن منظمي الرحلات أكدوا أن الموسم الشتوي مبشر جدا خاصة مع عودة الطيران المباشر من براج إلى شرم الشيخ منذ يوليو الماضي، بعد توقفها منذ٢٠١٠.

وأوضح الدميري، أن السوق التشيكي من الأسواق الواعدة ومن أكثر الأسواق نموا، حيث زادت أعداد السياحة الوافدة منه من شهر يناير وحتى أغسطس الماضي بنسبة ١٥٠٪‏، لافتا إلى أنه إذا استمر معدل الزيادة على هذا المنوال قد تصل أعداد السياحة الوافدة من السوق التشيكي إلى أعداد ٢٠١٠ والتي تعدت الـ٢٠٠ الف سائح.

وقال الدميري، إن إجراءات الأمن والسلامة تغيرت في العالم كله خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة الحوادث الإرهابية التي ضربت العديد من الدول، و شدد على أن المطارات المصرية تتبع معايير الأمن والسلامة العالمية، وأن هناك إشادات بمعايير السلامة المتبعة في المطارات المصرية من العديد من المؤسسات المتخصصة في أمن المطارات مثل المنظمة الدولية للطيران المدني الICAO، والتي أكدت على ارتفاع مستوى المطارات المصرية التى تتوافق مع المعايير الدولية لإستقبال السائحين، وأضاف أن عودة خطوط الطيران التابعة للعديد من الدول إلى مصر هو خير دليل على ذلك.

وبسؤاله حول الحادث الذي تعرضت له إحدى السائحات التشيكيات بالغردقة الصيف الماضي، قال إن هذا الحادث "عارض" و يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، و أوضح أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن الجانب المصري يطلع الجانب التشيكي أولا بأول على نتاج التحقيقات، وذلك وفقا لما قاله السفير المصري ببراج، الذي أكد على التنسيق ااكامل بين البلدين فيما يخص هذا الموضوع. ​