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السيسي في "ذكرى أكتوبر": الحرب لم تكن أبدًا غاية مصر

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مصراوي Masrawy

في "ذكرى أكتوبر": الحرب لم تكن أبدًا غاية

03:26 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- عايدة رضوان:
قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لجميع شهداء حرب أكتوبر، مؤكدًا أن الحرب لم تكن أبدًا غاية مصر ولكن السلام والتنمية هو الغاية.

وقال الرئيس السيسي، خلال الكلمة التي أذيعت على التليفزيون المصري، بمناسبة الذكرى الـ 44 لنصر أكتوبر، إن مصر أثبتت وبعد 40 عامًا قدرتها على السلام والتنمية والاستقرار.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تخوض معركة كبيرة ضد الإرهاب لا تقل عما خاضه الأباء والأجداد من حروب مضت.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، زار صباح اليوم الأربعاء، قبر الجندى المجهول، ووضع إكليلًا من الزهور على قبري الزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحمًا على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

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